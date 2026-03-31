Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev başında uğradığı terör saldırısında hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı, şehadetinin 11'inci yılında yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Adliyesi’nde görevi başındayken terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı vefatının 11’inci yılında unutmadı. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, Kiraz’ı rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.

Erdoğan mesajında, Savcı Kiraz’ın görevi başındayken teröristler tarafından düzenlenen hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, merhum savcıya Allah’tan rahmet diledi. Paylaşımında, Kiraz’ın aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını vurgulayan Erdoğan, teröre karşı kararlılık mesajı da verdi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 11'inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Selim Kiraz' paylaşımı

BURHANETTİN DURAN'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 yıl önce görevinin başında şehit edilen Kiraz'ın hayatı boyunca adaletin tesisi için uğraştığını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, Kiraz'ı andığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"11 yıl önce görevi başındayken hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, saygıyla ve duayla yad ediyorum. Meslek hayatı boyunca adaletin tesisi uğruna büyük bir özveriyle görev yapan merhum savcımız; sorumluluk bilinci, cesareti ve vakur duruşuyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

MAKAMINDA ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 2015 yılında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde makamında rehin alınmış, ardından gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmişti.

