Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 sene öncesini hatırlattı: O gün neredeysem, bugün de oradayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, 15 sene öncesini hatırlatarak "Netanyahu günümüzün cani Nazisidir. Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzüne 'One minute' derken neredeyse bugün de oradadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu.



DAVOS ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'da başbakanlık yaptığı dönemde İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun Gazze oturumunda eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e sert tepkisini hatırlattı. Erdoğan, "Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sayın başkan, İlim Yayma Vakfı'nın kıymetli üyeleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.

"SİZLERİN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"

Ortaöğretimden başlayarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. İlim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız. Vatana millete faydalı evlatlar yetiştirmek vizyonuyla çalışan her bir çalışana teşekkür ediyorum. Milletimiz yetki verdikçe bizler de sizlerin daima yanında olacağız. Yeter ki sizler davasına sadık kuşakların yetişmesi için emek vermeye devam edin. Sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik için çaba gösterin. Gerisi sadece bir zaman meselesidir.

"YAŞANANLAR TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI"

Bir Ramazan-ı Şerifi karşılamaya hazırlanıyoruz. Tüm İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere birçok yerde dramların yaşanmasıyla karşılıyoruz. Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır... Terör devleti olan İsrail, batılıları arkasına alarak tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların Uluslararası Hukukta hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan, bir insan olarak yüzümüzü kızartan pek çok hadiseyle karşılaştık.

"MÜSLÜMANLAR ÜVEY EVLAT GİBİ GÖRÜLÜYOR"

İnsan Haklarının nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahit olduk. İslam dünyasının ortak hareket etme, zulmü engelleme noktasında halen çok önemli eksiklerimiz vardır. 2 milyar nüfuslu İslam alemi kardeşlik görevini tam manasıyla yerine getiremedi. Elbette çok uğraşıldı. Diplomatik açıdan çaba harcandı. Fakat Gazzelilerin bombalarla katledilmesine mani olunamadı. Bu durumun pek çok sebebi bulunuyor. Müslümanlar üvey evlat gibi görülmektedir.

"İLK GÜNDEN BERİ İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Türkiye bize biçilen bu role itiraz etmektedir. İsrail'in saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm görüşmelerimizde Filistin meselesini gündeme getirdik. Katıldığımız tüm toplantılarda Gazze'nin sesi olduk. Topraklarını savunan Filistinlilerin davasına sahip çıktık.

Mısır makamlarıyla son dönemde iyileşen ilişkileri yardım ulaştırmak için kullandık. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak. Gıda, su, hijyen ve barınma malzemelerinin yanında ambulans, sahra hastanesi, çadır bulunuyor. Ramazan ayı boyunca yardımı daha da artıracağız. Ülkemize getirdiğimiz kardeşlerimizin tedavileri de devam ediyor.

Elimizin uzandığı gücümüzün yettiği kadar tüm imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. En yakın şahidi Filistinli kardeşlerimizdir. Şunu çok net ifade etmek isterim; Filistinlilerin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız şekilde Türkiye'dir. Tüm dünya çok iyi biliyor Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "one minute" diye haykırırken nerede duyuyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır. En fazla hassasiyet gösterdiğimiz bir konuda bize haksızlık edenleri kendini sorgulamaya davet ediyorum. Mücadelemiz ortadadır.

"KİMSE HAMAS İÇİN TERÖR ÖRGÜTÜ İFADESİNİ KULLANDIRTAMAZ"

21 yıl önce, genel başkan olarak Amerika'ya yaptığım ilk ziyarette bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben orada onlara Hamas, terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Hamas'ın liderleriyle çok açık ve net konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye... Birbirimize ok atmak yerine asıl bu zihniyetlerle başa çıkmalıyız."