Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025 Yılı Dış Ticaret Verileri Açıklaması Töreni'nde, "Türkiye'siz denklem kurulsa dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır" dedi. 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatının gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "İhracatımız toplam 396,5 milyar dolara ulaştı. TOGG ve HÜRJET'in satışlarıyla önümüz daha da açılacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde '2025 Yılı Dış Ticaret Verileri Açıklaması Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ekonominin tüm alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Küresel ekonomideki belirsizliklerin her ülke gibi Türkiye'ye de yansımaları oluyor.

2025'te Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde zulüm, katliam ve kaos hakimdi. Çoğu çocuk ve kadın 71 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Bir diğer çatışma saha da ise Karadeniz'in kuzeyindeydi. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girmek üzere. Binlerce insan öldü, milyonlarca insan yerinden oldu. Biz her iki tarafla da diyalog halindeyiz. Barışa giden yolun açılması için er türlü sorumluluğu almaya hazırız. Biz ne rol kapma ne şov yapma peşindeyiz. Ne de kan, gözyaşı üzerinden çıkar sağlamanın hesabı içerisindeyiz.

Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kaldı. Türkiye'siz denklem kurulsa dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır. Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alanlar kaybedecektir.

"MUHALEFETE RAĞMEN BAŞARDIK"

Dış ticaret rakamlarını analiz ederken şu noktayı atlamayalım; 2025 belirsizlikleri tırmandığı bir dönemdi. Türk ekonomisinin direnci sınanmış ve ekonomimiz çok başarılı bir sınav vermiştir. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. Muhalefetin sorumsuzluklarına rağmen başardık.

2025'te %4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Aralık ayınca 26,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

2025'te Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik. 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. 2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 5 KENT

2025 yılında 33 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 46 ilimiz de ihracatını artırmıştır. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz... 57,8 milyar dolar ile İstanbul birincidir. Bunu Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ takip etti.

TOGG VE HÜRJET'E PARANTEZ AÇTI

TOGG'un yeni modelleriyle Avrupa pazarlarında yer alması mühendislik gücümüzü ortaya koyuyor. Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Savunma ihracatı 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi. HÜRJET'în Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması inşallah önümüzü daha da açacaktır.

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu artık kaçınılmazdır. Avrupalı dostlarımızın ekonomik güvenlik kavramı ile bazı sektörlerdeki korumacı tedbirlerini ve yasal hazırlık süreçlerini yakından takip ediyoruz.

2026 HEDEFİ!

2026 hedefimiz; 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere 410 milyar dolar ihracattır."

