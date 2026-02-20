Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda çevre ve iklimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Biz iş yapana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Dünyanın çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursak olalım iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil." dedi.

Çevre bilincinin vatan bilinci olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Biz iş yapana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreyi korumanın partisi olmaz

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu anlamlı program vesilesiyle bugün ülkemizin 81 iline, yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle bir arada olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizinle birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur, mutlulukların en büyüğüdür.

Son derece güncel, hayati önemde bir mücadeleye gönül veriyor, omuz veriyorsunuz. Siz genç kardeşlerime bakınca sadece Türkiye'yi yeşertme ve yaşatma azmini değil, aynı zamanda kurdun kuşun, dağın taşın, havanın suyun hakkını gözeten bir medeniyetin mirasçılarını görüyorum.

Her birinize coşkunuz için, çevre hassasiyetiniz için, afetler konusundaki farkındalıklarınız için kalpten teşekkür ediyorum. Kendisini vatanı, ülkesi, tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfı'mızı tebrik ediyorum.

"DÜNYA CİDDİ SINAMALARIN EŞİĞİNDE"

Bugün tüm dünya çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Sanayi atıkları, dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler çevremizi çok hızlı biçimde kirletiyor. Hava, su ve toprak artık iyice ürkütücü boyutlara ulaşan bu hızlı kirlenmeden payını alıyor. 40-50 yıl önce insanların gündeminde olmayan yeni sorunlar ortaya çıkarken, örneğin mikroplastikler deniz canlıları için en büyük tehditlerden biri haline geliyor.

Öyle bir noktadayız ki dünyanın neresinde olursak olalım iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil. Çevre konusundaki çabalarımızı artırmamız, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Cemre, ayağı toprağa basanların, bir ağaç gölgesinde serinleyenlerin, avuçlarıyla gözelerden su içenlerin, yağmurun sesine kulak verenlerin, her bahar tabiatın yeniden uyanışına şahitlik edenlerin buluştuğu bir iyilik hareketidir.

Millet olarak savaş zamanlarında bile fethettiği ülkelerde sadece insanların değil, canlı cansız her varlığın hakkına riayet eden, tabiata asla zarar vermeyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüzde kurdun kuşun, dağın taşın, çiçeğin, ağacın, suyun, havanın, toprağın, tabiattaki her varlığın hakkı vardır. Bu hakkı gözetmek bize emredilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevreyi korumanın partisi olmaz

"ÇEVRE BİLİNCİ VATAN BİLİNCİDİR"

Su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes alamaz hale geldiğinde, ozon tabakası delik deşik olduğunda, dünyanın florası ve faunası zehirlenerek can çekiştiğinde, yer yüzü insan için artık yaşanmaz olduğunda, agresif büyümenin, tüketim çılgınlığının, zenginliğin ve teknolojik ilerlemenin hiçbir işe yaramadığını herkes idrak edecek. Bunun için çevre bilinci, aynı zamanda bir vatan bilincidir. Çevre bilinci, aynı zamanda bir var olma bilincidir.

"ÇEVRE KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR İÇİNDE OLDUK"

Allah'ın eseri ve emaneti olarak gördüğümüz tabiatı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. İBB Başkanlığımızdan beri çevre konusunda çok önemli çalışmalar içinde olduk. Çöp, çukur, çamur. Bunu biz hallettik. Haliç'i tekrardan Boğaz'ın incisi haline getirdik. İstanbul'daki tecrübemizi tüm Türkiye'ye teşmil ettik. Sadece 5 ilimizde kullanılan doğal gazı 81 ilimize yayarak şehirlerimizin hava kirliliği sorunun önemli ölçüde çözdük.

Son 23 yılda 7.5 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. 81 ilimize 82 milyon metrekareyi aşan Millet Bahçesi kazandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar toplam 38 milyon 700 bin metrekare 314 Millet Bahçesi'ni tamamladık. Kalanların inşası devam ediyor. Yerli otomobil markamız Togg'u elektrikli olarak üretirken, yine çevre hassasiyetimizi ortaya koyduk.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

"ÇEVREYİ KORUMANIN PARTİSİ OLMAZ"

Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Biz iş yapana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız. Paris İklim Anlaşması'nı 2021 yılında Meclis'imizde biz onayladık. Ardından İklim Kanununu kabul ettik.

Haberle İlgili Daha Fazlası