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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ahmet Polat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaib Kandili mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
FİLİSTİN'İ UNUTMADI
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi