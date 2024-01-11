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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili mesajı yayımladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Regaib Kandili mesajı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaib Kandili mesajı yayımladı. 
    Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

    FİLİSTİN'İ UNUTMADI

    "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
     
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Regaib KandiliErdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
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