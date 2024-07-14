Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında ilk açıklama: Dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan adayı Trump'a yapılan suikast girişimine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan adayı Donald Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'de Trump'a yapılan silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi.

"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız."

BAKANLIKTAN TRUMP'A YAPILAN SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump’a yönelik saldırıyı en güçlü bir şekilde kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Başkan adayı Trump'ın ABD'deki seçim etkinliği sırasında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.