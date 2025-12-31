Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında, "Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz.

500 bin sosyal konut projemizin vatandaşlarımızı ev sahibi yapma yanında, konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine katkı vereceğine inanıyorum.

Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz.

(6 Şubat depremleri) Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık.

Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür.

Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz.

İsrail'in saldırılarının durması, Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz.

(Gazze) Çoğu çocuk ve kadın, 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak soykırımı asla unutturmayacağız.

5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz.

Mavi Vatan'da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.

(Terörsüz Türkiye) Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir.

Komisyonumuz sürece yeni soluk kazandıracağını düşündüğümüz raporunu tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur.

(Terörsüz Türkiye) Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız."

