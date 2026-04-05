Umre vazifesini yerine getirmek için anlaştıkları tur şirketinin ödemeyi yapmaması sonucu mağdur edilen 177 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi.

177 hacı adayı, ibadet için gittikleri kutsal topraklarda anlaşma yaptıkları tur şirketi tarafından mağdur edilmişti. Umre vazifesini yerine getiren vatandaşlar, anlaştıkları tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle kaldıkları otellerden çıkarılmak istenmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER

Türkiye'ye gelmek için uçak biletleri alınmayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin girişimleri sonucu 177 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakla gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Mağdur vatandaşlar, yurda döndü.

Cumhurbaşkanı talimat verdi! 600 umre mağdurundan ilk kafile Türkiye’ye geldi

“600'E YAKIN VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLDU”

İnci şunları söyledi:

600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci

“EKSTRA PARA VERİP KALDIK”

Yaşanan tüm zorluklar rağmen ibadetlerini yerine getirdiklerini belirten umreden dönen Mehmet Zeyneloğlu “Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" dedi.

