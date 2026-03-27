Sivas’ta bir firmanın acentesine umre için ödeme yapan 125 kişi, uçuşun gerçekleşmemesi üzerine havalimanında mağdur oldu. Uçağın gelmemesi ve muhatap bulamamaları üzerine vatandaşlar polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

İddiaya göre, umreye gitmek için bir firmanın Sivas acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, firmanın ertelemeleri sonrası mağdur oldu.

Umre hayali kabusa döndü! Mekke yerine karakola gittiler

UÇAK GELMEDİ, UMRE YOLCULARI KARAKOLLUK OLDU

Acentenin 26 Mart’ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.’den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

"AÇIKÇASI DOLANDIRILDIK"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart’ta Mekke’ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikâyet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası