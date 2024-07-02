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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı! Yeni kabineden ilk fotoğraflar geldi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı! Yeni kabineden ilk fotoğraflar geldi
Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Kabineye atamaları yapılan yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bakanlarla selamlaştı. İşte kabinenin gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine Beştepe'de toplandı.

YENİ BAKANLAR DA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kabineye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı - 1. Resim

YENİ BAKANLARLA SELAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinenin yeni bakanları ile toplantı öncesi selamlaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı - 3. Resim

İŞTE YENİ KABİNENİN İLK GÜNDEMİ

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

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