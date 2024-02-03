Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Hafize Gaye Erkan için dikkat çeken “görevden alma” detayı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye'nin istifası Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metninde ise 'görevden alındı' ibaresi yer aldı. Görevden alınma sonrası Erkan'ın iki yıl daha maaş alacağı bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 aydır yürüttüğü görevinden 'itibar suikasti'ne uğradığını söyleyerek istifa ettiğini duyurmuştu.

Erkan'dan boşalan koltuğa Fatih Karahan oturdu. Karahan'ın görev ilanının yayımlandığı kararnamede ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Karar metninde Erkan'ın 'görevden alındığı'na yer verildi.

Metinde şu ifadeler kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı hafize Gaye Erkan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na, 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."

İKİ YIL DAHA MAAŞ

Öte yandan gazeteci Fatih Atik de Erkan'ın görevden alındığı için iki yıl daha maaş alacağını yazdı.