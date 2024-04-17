Cumhurbaşkanlığı "TSK'da CHP'nin seçim zaferi coşkuyla kutlandı" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Metinde, "1 Nisan 2024'te Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"BANDO VE ARMONİ MIZIKASI BİRLİĞİ BULUNMAMAKTA"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Bando ve Armoni Mızıkası adlı bir birlik bulunmamaktadır. Armoni Mızıkası Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumudur.

"PROVA DAHİL HİÇBİR FAALİYET, KUTLAMA YAPILMADI"

1 Nisan 2024 tarihinde Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır. Ayrıca ilgili tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı binasında herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."