Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

24 Aralık 2023 00:10 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 00:12

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvelik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.