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    Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvelik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    DatçaGöçmen
    Haberler > Gündem > Datça’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
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