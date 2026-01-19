Anadolu Ajansı
Değeri 3 milyon lira! 4 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Aydın’da vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya sunulacak 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Köşk gişelerinde yaptığı uygulamada bir panelvanı durdurdu.
DEĞERİ 3 MİLYON TL
Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
