Aydın’da vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya sunulacak 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın-Denizli otoyolu Köşk gişelerinde yaptığı uygulamada bir panelvanı durdurdu.

DEĞERİ 3 MİLYON TL

Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

