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Haberler > Gündem > DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş, İstanbul'da kendisine oy kullanamayacak

DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş, İstanbul'da kendisine oy kullanamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş, İstanbul&#039;da kendisine oy kullanamayacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP ile İstanbul’da “kent uzlaşısı” yapan DEM Parti’nin İBB adayı Meral Danış Beştaş İstanbul'da kendisine oy veremeyeceği öğrenildi. Beştaş, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacak.

Yerel seçimlerde CHP ile İstanbul’da “kent uzlaşısı” adı altında ittifak kuran DEM Parti’nin İBB adayı Meral Danış Beştaş'ın kendisine oy kullanamayacağı öğrenildi. Gerekçe ise Beştaş'ın ikametgahının İstanbul'da olmaması gösterildi.

DEM İBB ADAYI KENDİSİNE OY ATAMAYACAK

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonundan yapılan duyuruda, yarınki yerel seçimler için ikametgah değişikliği yapacak olanların, yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için yarın İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB Eş Başkan adayımız Meral Danış Beştaş, İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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