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DEM Partili belediyelerde işçi kıyımı! Sayı 230'u buldu, sendikalar protesto etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dem Partisi, Işçi Kıyımı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımı, Büyükşehir Belediyesi binası önünde sendikalar tarafından protesto edildi. İşten çıkarılanların sayısının giderek arttığı belirtilirken, tek zulmün işçi kıyımlarıyla sınırlı kalmadığı belirtildi.

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana DEM Partili belediyelerde başlayan işçi kıyımı devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan sendikalar, işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Hizmet İş Sendikası temsilcileri ve üyeler, "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Derdimiz ekmeğimiz" yazılı dövizler taşıdı.

"HUKUK DIŞI UYGULAMALAR, BASKILAR..."

İşten çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "DEM'li belediyeler seçimlerden hemen sonra hukuk dışı uygulamalar, baskılar, sürgünler, işten çıkarmalarla barışçıl ve demokratik çalışma iradesini reddeden hukuk dışı yol ve yöntemlerle insanları emeği ve ekmeğinden etti" dedi.

Tekdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hak, hukuk ve özgürlük söylemleriyle seçime giren, belediyeleri kazandıktan sonra çalışanları hedef alan, onları görev tanımlarıyla uymayan işlerde çalışmaya zorlayan, sürgünlere maruz bırakan ve işten çıkaran bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçi ve memur kardeşlerimizin emeğini, ekmeğini göz ardı etmeyin, onlara saygı duyun.

Hak-İş ve Memur-Sen olarak sonuna kadar işçi ve memur kardeşlerimizle dayanışmamızı büyüteceğiz, onların yanında olacağız ve asla bu yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara pabuç bırakmayacağız. Ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız."

"230 EMEKÇİ EKMEĞİNDEN EDİLDİ"

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman da belediyelerde işten çıkarılmaların kabul edilemeyeceğini belirtti ve şu sözleri sarf etti:

"31 Mart'tan bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10, Bağlar Belediyesinden 160, Kayapınar Belediyesinden 10, Sur Belediyesinden 14, Ergani Belediyesinden 24 ve Yenişehir Belediyesinden de 12 olmak üzere 230 emekçi hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin ekmeğinden edildi.

DEM Partili belediyenin tek zulmü işçi kıyımlarıyla sınırlı kalmadı. Sendika üyelerimize yönelik açık bir ayrımcılık yaparak onları ötekileştirme, yetkilerini ellerinden alma, kadrolu yönetici pozisyonunda olanları pasife çekme, yer değişiklikleri yapma, kadroya uygun olmayan sınıfta görevlendirme gibi yollara başvurarak mobbing uygulandığını görüyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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