Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Ben çok küfür ederim

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 01:11 - Güncelleme: 14 Mart 2024 01:23 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında çok küfür ettiğini itiraf ederek, "Ben çok küfür ederim, iyi de küfür ederim. Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." diye konuştu.