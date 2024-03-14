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Haberler > Gündem > Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Ben çok küfür ederim

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Ben çok küfür ederim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Ben çok küfür ederim
Cemal Enginyurt, Sözcü Tv, Küfür, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında çok küfür ettiğini itiraf ederek, "Ben çok küfür ederim, iyi de küfür ederim. Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." diye konuştu.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV önemli açıklamalarda bulundu.

Enginyurt'un 'küfür'le ilgili itirafları ise herkesi şoke etti.

"İYİ KÜFÜR EDERİM"

Küfür etmeyi çok sevdiğini söyleyen Enginyurt bununla ilgili bir yarışmada da birinci olduğunu söyledi.

"Ben çok küfür ederim, iyi de küfür ederim" diyen Enginyurt, "Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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