Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt: Ben çok küfür ederim
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayında çok küfür ettiğini itiraf ederek, "Ben çok küfür ederim, iyi de küfür ederim. Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." diye konuştu.
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV önemli açıklamalarda bulundu.
Enginyurt'un 'küfür'le ilgili itirafları ise herkesi şoke etti.
"İYİ KÜFÜR EDERİM"
Küfür etmeyi çok sevdiğini söyleyen Enginyurt bununla ilgili bir yarışmada da birinci olduğunu söyledi.
"Ben çok küfür ederim, iyi de küfür ederim" diyen Enginyurt, "Küçükken küfür yarışmasında hep birinci oluyordum." dedi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi