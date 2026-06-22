İhlas Haber Ajansı
Denetime takılan araçtan resmen cephanelik çıktı!
Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı.
Özetle DinleDenetime takılan araçtan resmen cephanelik çıktı!
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Gündem 11 dk önce
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda çeşitli silahlar ele geçirildi.
- Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.
- Şüpheli bir otomobil arandı.
- Aramada 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi.
- Ayrıca 1 adet MP-5 otomatik tabanca ve 1 adet CZ marka otomatik tabanca bulundu.
- 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü de araçta bulundu.
- Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
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TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, şüpheli otomobilde yaptığı aramada, 1 adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, 1 adet MP-5 otomatik tabanca, 1 adet CZ marka otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.
Konuya ilişkin tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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