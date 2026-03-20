Güney Marmara-Adalar hattında bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada iptal edilen seferlerle ilgili bilgilendirme yer aldı.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan 06.00, Marmara'dan 06.45 ve Balıklı'dan 07.45 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Açıklamanın devamında Erdek'ten 11.00 seferinin ise Ekinlik Adası'na uğrayarak tarifesine uygun şekilde devam edileceği belirtildi.

METEOROLOJİ EGE İÇİN UYARIDA BULUNDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

