Denizli'de gece yarısı deprem! Detayları AFAD paylaştı

Denizli'nin Tavas ilçesinde saat 02.31'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İBB'den deprem açıklaması! İşte İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçeleri

İBB'den deprem açıklaması! İşte İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçeleri

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Ülkenin doğusundan gelen haberlerin ardından bu kez de batıda bir deprem meydana geldi.

DENİZLİ 3,2 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, gece saat 02.31'de merkez üssü Denizli'nin Tavas ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedilirken, şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.