Denizli'de gece yarısı deprem! Detayları AFAD paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli'nin Tavas ilçesinde saat 02.31'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Ülkenin doğusundan gelen haberlerin ardından bu kez de batıda bir deprem meydana geldi.
DENİZLİ 3,2 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, gece saat 02.31'de merkez üssü Denizli'nin Tavas ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak açıklandı. Sarsıntı Tavas ilçesinin yanı sıra kent merkezinden ve çevre illerden hissedilirken, şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı