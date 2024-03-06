Denizli'deki hastane baskınında 3 tutuklama: Muhbiri de vurmuşlar!

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin husumetlilerinin yanına bilgi akışı sağlamak amacıyla muhbir yerleştirdiği ve muhbirin de vurulduğu ortaya çıktı.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 1 Mart tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Eğlence mekanı işleten kişilere hastanede hasta ziyareti sırasında iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve olayda 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, soruşturma için özel bir ekip kurdu.

Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekip, olayın faillerinin Mustafa A. (24) ve Mustafa B. (20) olduğunu belirledi. Şüphelilerin geldikleri aracı da tespit eden ekipler, araca sahte plaka takıldığını ve sürücünün Ali A. (25) olduğunu tespit etti. Ekipler, araştırmayı derinleştirdiklerinde olaya dahil olduğu değerlendirilen Orhan K. (41) ve olayda yaralanan Şefikcan U.’ya (21) ulaştı. 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

YERLEŞTİRDİKLERİ MUHBİRİ DE VURMUŞLAR

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin husumetlilerinin yanına bilgi akışı sağlamak amacıyla muhbir yerleştirdiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ortaya çıkarılan detayda, olayda yaralanan Şefikcan U.’nun şüphelilere sürekli bilgi akışı sağladığı, olayın gerçekleştiği gün saldırının olacağını bildiği ve hastanede oldukları bilgisini yine kendisinin söylediği ortaya çıktı.

Yaptıkları plana göre muhbirlik yapan Şefikcan U., konum bilgisini paylaştıktan sonra olay yerinden ayrılması gerekirken zamanlama hatası yaptı. Şefikcan U.’nun zamanlama hatası yapması nedeniyle silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden saldırıyı gerçekleştiren Mustafa A. ve Mustafa B. ile muhbirlik yapan Şefikcan U. tutuklandı. Diğer şüpheliler Orhan K. ve şoförlük yapan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.