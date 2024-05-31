Depremzedelerden avukat Ersan Şen'e sert tepki! Bizi sattın senin de başına gelsin

Ersan Şen ‘Daha fazla soruna yol açıyor’ diyerek yeni asgari ücret zammını açıkladı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Ersan Şen ‘Daha fazla soruna yol açıyor’ diyerek yeni asgari ücret zammını açıkladı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Gaziantep merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün görülen davada sanıkların avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti. Depremzedeler mahkeme çıkışında Ersan Şen'e tepki gösterdi.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki Furkan Apartmanı yıkılmış ve 51 kişinin hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti.

Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile depremde ölenlerin aileleri katıldı.

Furkan Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

ERSAN ŞEN'İN TALEBİNE TEPKİ

Duruşmada Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etti. Bu talebe depremde ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.