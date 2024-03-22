Dereyi geçmek isterken akıntıya kapıldılar! Üç kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da taşan dere 4 kişiyi yuttu. Suya kapılan üç kadın kurtarılırken, 13 yaşındaki Davut Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde bugün korku dolu anlar yaşandı. Dört kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi.
Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.
3 KİŞİ KURTARILDI
Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUK ARANIYOR
13 yaşındaki Davut Kara (13) ise bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı