Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Dereyi geçmek isterken akıntıya kapıldılar! Üç kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor

Dereyi geçmek isterken akıntıya kapıldılar! Üç kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da taşan dere 4 kişiyi yuttu. Suya kapılan üç kadın kurtarılırken, 13 yaşındaki Davut Kara'yı arama çalışmaları devam ediyor. 

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde bugün korku dolu anlar yaşandı. Dört kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi.

Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.

3 KİŞİ KURTARILDI

Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK ARANIYOR

13 yaşındaki Davut Kara (13) ise bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş'a saldırı - GündemHatay'da CHP'li adaya saldırıMaden ocağı kaçak diye işçiyi yakarak öldürmüşlerdi: Sanıklar hakkında müebbet talebi - GündemMaden ocağı kaçak diye işçiyi yakarak öldürdülerGökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor - GündemGökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyorDükkanındaki gizli bölmede çocukları istismar etmişti: Sapık sucu, suçunu itiraf etti - GündemSapık sucudan 'korkunç' itiraf!Bilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralarda - GündemBilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralardaİstanbul merkezli 10 ilde 'Siber-29' operasyonu! 13 şüpheli yakalandı - GündemKişisel verileri para karşılığı satıyorlardıCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldı - GündemCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldıNazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölüyle ilgili yeni gelişme! Can Paksoy'a 3. beraat - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada 3. beraat!89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında karar çıktı - GündemGaleria Sitesi davasında cezalar belli olduCHP'ye 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Kaftancıoğlu ifade için adliyede - GündemCanan Kaftancıoğlu ifade verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...