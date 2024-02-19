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    Diplomaside ana gündem 'savunma'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası diplomaside Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı ivme öne çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Görgün, gittikleri her ülkede, en önemli gündemin bu başarı olduğunu belirterek “Her ülke bizden bir şey istiyor” diyor.

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

    Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği savunma sanayinde kapıları açtı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, süreklilik arz eden anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen her yurt dışı seyahatine katılan Görgün “Cumhurbaşkanı seviyesinde olan temaslarda ve ziyaretlerde mutlaka konu savunma sanayi oluyor. Yani ilk üç konudan biri mutlaka savunma sanayi. Farklı ülkelerin farklı ihtiyaçları ve acil ihtiyaçları var. O seyahatlerde, heyetler arası görüşmelerde veya muhataplarımızla olan görüşmelerimizde daha geniş çerçeveden bakıyoruz. Hava sistemleri, kara sistemleri, deniz sistemleri, muhatap olduğumuz ülkelerin envanterinde olan sistemlerin modernizasyonu mutlaka gündeme geliyor. Onun için 2024 daha iyi olacak, 2025 daha da iyi olacak. Bunları güvenerek söylüyorum” dedi.

    Diplomaside ana gündem 'savunma'

    Görgün, süreklilik taşıyan anlaşmaların önemine dikkat çekerek “185 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İHA satışında birinci, mühimmatlarda ikinci sıradayız. Kara araçlarının da çok ciddi ihracatı var” diye konuştu. 
    Savunma sanayi firmalarına NATO pazarına yönelmelerini tavsiye eden Görgün, Savunma Sanayii’ne bağlı Uluslararası İşbirliği Geliştirme Daire Başkanlığında NATO ile ilgili bir müdürlük kurulacağını açıkladı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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