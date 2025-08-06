Dışişleri Bakanı'nı hedef alan CHP "Ateşle oynuyor" Fidan'a saldırı vatana saldırıdır

YILMAZ BİLGEN - İsrail’in ana aktör olduğu İMEC projesinin boşa düşürülmesi, Irak’tan Avrupa’ya Türkiye merkezli bir ticaret enerji koridoru açılması, Karabağ destanı, Terörsüz Türkiye, Libya ve Afrika genelinde elde edilen tarihî kazanımlar, Kıbrıs meselesi, Gazze/Filistin, Yunanistan, Orta Koridor, Balkanlar, Orta Doğu ve özellikle Suriye’de Türkiye lehine her geçen gün yaşanan gelişmeler… Buraya kadar saydığımız olayların göbeğinde bizzat “yönlendirici” olan isim: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan…

Bakan Fidan dış politikada bu kadar başarılı bir profil çizmesine ve diğer ülkelerin gıpta ederek kendisini takip etmesine rağmen CHP’nin, Fidan düşmanlığına bir anlam verilemiyor. Peki CHP, Hakan Fidan’ı neden hedef olarak seçti? Aralarında eski CHP’li Bakan, kıdemli hariciyeci, uluslararası ilişkiler uzmanı isimler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı hedef alan çıkışlarını gazetemize yorumladı.

TÜRKİYE KARŞITLARI SEVİNDİ

Hakan Fidan’ın böylesine zorlu bir dönemde üstlendiği kritik görevler ve önemli bir devlet adamı olduğuna vurgu yapan CHP’li Eski Bakanlardan Mehmet Sevigen, “Sayın Özel’in Hakan Fidan’la ilgili her sözü elimizi zayıflatıyor. Dışarıdaki Türkiye imajımıza ciddi zarar veriyor. CHP geleneği dışarıda birlik ve beraberlik esasına göre şekillenmişti. Bu tarz polemikler ülkemiz kadar parti değerlerini de aşındırıyor. Ben hükûmetin Libya kıta sahanlığı anlaşmasını desteklediğim için partiden ihraç edildim. Devletin tezlerini savundum çünkü Sayın Özel’in Hakan Fidan’la ilgili sözleri nihayetinde İsrail başta olmak üzere harici unsurlara yarıyor. Böyle bir olay CHP kültüründe de yok” dedi.

ÖZEL AKEL’LE KUCAKLAŞTI

Türkiye’nin kıdemli hariciyecilerinden Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, bu kadar kırılgan bir dönemde böylesine ifadelerle Dışişleri Bakanımızın hedef alınmasının büyük talihsizlik olduğunu vurguladı. Uluçevik, şunları söyledi: Zemin, zaman ve üslup çok yanlış. Devlet geleneğimize de aykırı. CHP bir anlamda İnönücü kodlarına dönüyor gibi. Çünkü benzer tavrı biz Demokrat Parti’ye karşı İnönü’de gördük. Bizim geleneğimizde Suriye, Kıbrıs, Filistin, Kafkaslar, Yunanistan ve Afrika aksında böylesine hassas bir dönem yaşanırken Dışişleri Bakanı’nı yıpratmaya çalışmak yok. Tarih boyu biz böyle durumlarda yekvücut olmayı başardık. Böyle bir dönemde dış dünyaya bu fotoğrafı vermemeliyiz. Dışarıda aleyhimize acımasızca kullanılır. Üstelik Özgür Özel, bir yandan iktidarı zor durumda bırakmak için Fidan aleyhinde gündem oluşturmaya çalışırken diğer taraftan Sosyalist Enternasyonal’e Rum mevkidaşı ile gidip orada Türk düşmanı AKEL’in Başkanı’na ‘kardeşim’ diye hitap ediyor. Kişisel görüşüm bu tavır millî davalarda bir yumruk, yekvücut olma zaruretinin yeterince kavranmamasından kaynaklanıyor. Bu gerilimin kimlere yaradığı ise sır değil.

YERLİ VE MİLLÎ KARŞITLIĞI

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı İsmail Ermagan’ın tespitleri ise şöyle: Namık Tan başta olmak üzere Dış ilişkiler kadrosuna dikkatli bakmak gerekiyor. Neredeyse her millî meselede sırf hükûmete muhalefet etme adına karşıt argümanlar geliştiriliyor. Her şeyden önce CHP küresel olayları okumaktan çok uzak. Tembel ve atıllar. Oysa Maraş’ı yerleşime açmak, Libya’da üstlenilen misyon. Afrika geneli kurulan nüfuz. Somali ile yapılan anlaşma ya da Endonezya’ya Kaan satışı, Suriye’de asli aktör olma hâli ve Filistin meselesinde Ankara’nın ortaya koyduğu vizyonu anlamak zorundaydılar. Bunun yerine bu kritik süreçlerin en kritik aktörünü yani Hakan Fidan’ı karalama yoluna gittiler.

TÜRKİYE’DEN RAHATSIZLAR

Türkiye’nin enerji-politik alanda yetkin isimlerinden Prof. Dr. Murat Aslan ise özellikle Suriye’nin Hint Okyanusu ile Akdeniz’i birbirine bağlayan stratejik bir geçiş güzergâhı olma vasfına dikkat çekti. Prof. Aslan, “Asya’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yolları ile Avrupa’nın petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılayan güzergâhlar, Suriye’nin de dâhil olduğu bölgeyi son derece kritik bir hâle getirmektedir. Bu stratejik hatta, Türkiye gibi yönlendirici bir aktörün varlığını istemeyen birçok gücün olması da şaşırtıcı değildir. Bu noktada Fidan dünyanın kabul ettiği etkin bir faktör” beyanında bulundu.

CHP İSRAİL’İ MUTLU ETTİ

Bölgemizde yeni haritaların çizildiği bir vasatta bugüne dek birçok küresel planın çöpe atıldığını kaydeden Güvenlik Uzmanı İmdat Muğlu da, “Gerçek anlamda tarihî kırılmalar yaşıyoruz. Çok güçlü bir oyun kurucu olduğumuz bu dönemde Hakan Fidan’a saldırmak küresel emperyalizme hizmet eden bir tavırdır. İsrail’in bölgedeki işgal ve karanlık emellerine destek niteliği taşır. Özgür Özel’in açıklamaları en fazla İsrail’de heyecan uyandırdı ve Siyonistleri mutlu etti. Kavga içeride verilir, dış politikada herkesin durması gereken yer belli” ifadelerini kullandı.