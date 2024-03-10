Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: İftiralarla gerçeği örtemeyecekler

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mart 2024 00:35 - Güncelleme: 10 Mart 2024 00:47 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in zulmüne ve iftiralarına ilişkin bir açıklama paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunduğunu kaydetti.