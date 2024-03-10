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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: İftiralarla gerçeği örtemeyecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan İsrail açıklaması: İftiralarla gerçeği örtemeyecekler
Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in zulmüne ve iftiralarına ilişkin bir açıklama paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini  belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına tepki gösterdi.

Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devlet olduğunu ve Gazze’deki Filistin halkına karşı işlenen tüm suçların sorumlusunun İsrail hükümeti olduğunu kaydetti.

'MUTLAKA HESAP VERECEKLER'

İsrail hükümet üyelerinin, gündemi değiştirme amaçlı çabalarının bu gerçeklerin üstünü örtemeyeceğini belirten Keçeli, "İnsanlık vicdanı ve uluslararası hukuk, İsrailli yetkililerin hesap vermesini mutlaka sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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