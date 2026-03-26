Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Türk işletmeciliğindeki petrol tankerine düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. "Saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz" diyen Keçeli, uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

GÜVENLİK RİSKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Açıklamada, Sierra Leone bayraklı ancak Türk işletmeciliğinde bulunan “ALTURA” isimli ham petrol tankerinin Karadeniz’de hedef alındığı belirtildi. Olayın ardından ilgili kurumların hızla devreye girerek gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırının Karadeniz’deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdığı vurgulandı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Keçeli, saldırının Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede can güvenliği, deniz ulaşımı ve çevre açısından ciddi tehditler oluşturduğuna işaret edildi.

Türkiye’nin, Karadeniz’de gerilimin artmaması için ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğünü belirten Keçeli, savaşın bölgeye yayılmasının önlenmesinin öncelikli hedef olduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye’nin, bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası