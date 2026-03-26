Dışişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'deki tanker saldırısına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Türk işletmeciliğindeki petrol tankerine düzenlenen saldırıya sert tepki gösterdi. "Saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz" diyen Keçeli, uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.
- Sierra Leone bayraklı ancak Türk işletmeciliğindeki 'ALTURA' isimli ham petrol tankeri Karadeniz'de hedef alındı.
- Gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Saldırının Karadeniz'deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdığı vurgulandı.
- Türkiye, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgede can güvenliği, deniz ulaşımı ve çevre açısından ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.
- Türkiye, bölgede gerilimin artmaması ve savaşın yayılmasının önlenmesi için ilgili taraflarla temaslarını sürdürüyor.
- Türkiye, bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de meydana gelen tanker saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı “büyük endişeyle” karşıladıklarını ifade etti.
GÜVENLİK RİSKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Açıklamada, Sierra Leone bayraklı ancak Türk işletmeciliğinde bulunan “ALTURA” isimli ham petrol tankerinin Karadeniz’de hedef alındığı belirtildi. Olayın ardından ilgili kurumların hızla devreye girerek gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
Gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılırken, saldırının Karadeniz’deki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdığı vurgulandı.
ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
Keçeli, saldırının Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede can güvenliği, deniz ulaşımı ve çevre açısından ciddi tehditler oluşturduğuna işaret edildi.
Türkiye’nin, Karadeniz’de gerilimin artmaması için ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğünü belirten Keçeli, savaşın bölgeye yayılmasının önlenmesinin öncelikli hedef olduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye’nin, bölgedeki ekonomik çıkarlarını korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.