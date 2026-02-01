Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Gece saatlerinde dönerci dükkanına gelen şüpheli kişiler, iş yerine silahla ateş açtı.

Olayda kapalı olan dükkana 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşletme sahibi Remzi Kara, olaya ilişkin şunları söyledi:

Biz racon keseceğiz sana dediler. Ben de kendilerine gidin kafanız güzel, alkollüsünüz ayık kafayla gelin konuşalım dedim. Dışarı çıktıkları anda silahlı saldırıya uğradım. Kimin yaptığını tam olarak göremedim. Bu olayın üzerinde durulmasını istiyorum. En başta 2 kişi geldi. Silahlı saldırıdan sonra 1 kişi gelip boş kovanları arıyordu. Muhtemelen o da onlardandı.