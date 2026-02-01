İspanya LaLiga'nın 22. haftasında Arda Güler'in 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 90+10'da gelen penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

TARAFTAR ISLIKLADI

Şampiyonlar Ligi'nde son Benfica yenilgisiyle ilk 8'in dışında kalan Real Madrid, Bernabeu'da taraftarlarının protestosuna maruz kaldığı maçta Rayo Vallecano'yu son dakika golüyle 2-1 yendi.

GALİBİYET 90+10'DA GELDİ

Real Madrid'in gollerini 15. dakikada Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ve 90+10. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Konuk ekibin golü ise 49. dakikada Jorge de Frutos Sebastian'dan geldi.

Real Madrid

KONUK EKİP 9 KİŞİ BİTİRDİ

Rayo Vallecano'da Pathe Ciss ve Pep Chavarría kırmızı kart görerek ihraç edildi.

ARDA 77 DAKİKA SÜRE ALDI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

BELLINGHAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jude Bellingham henüz maçın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkarken gözyaşlarına engel olamadı.

Jude Bellingham'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

ZİRVENİN BİR PUAN GERİSİNDE

Bu skorla LaLiga'da 54 puana yükselen eflatun beyazlılar, lider Barcelona'nın bir puan gerisinde takibini sürdürdü.

