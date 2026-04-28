Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya'dan sevindiren haber geldi. Minik kız çocuğu, evine 3 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu.

Diyarbakır’da kayıp Yazgülden sevindiren haber! 2,5 yaşındaki kız çocuğu uyurken bulundu

UYURKEN BULUNDU

Olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmaları sürerken, sevindiren haber geldi. 2 buçuk yaşındaki kız çocuğu evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağında tarlada uyur vaziyette amcası tarafından bulundu. Kız çocuğu kontrol amaçlı ambulansa alındı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tokluca köyünde 2 buçuk yaşındaki Yazgül Kaya'dan haber alamayan ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kayıp ihbarı yapılan minik çocuk için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası