Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi’nde 06 BVK 618 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.