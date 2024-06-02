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Diyarbakır'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır, Kazalar, Trafik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi’nde 06 BVK 618 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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