DMM'den 'Türkiye'de gübre ve gıda krizi yaşandığı' iddialarına yalanlama
Bazı mecralarda "Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği" yönünde yapılan haberler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.
İran'da yaşanan savaş nedeniyle bilgi kirliliği oluşturulmaya devam ediliyor. Son olarak bazı mecralarda "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği" iddiası gündem oldu.
Konuyla ilgili DMM tarafından yalanlama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların aksine üretim ve gübre tedariki tarafında kesintisiz çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Araç içinde 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddiası! Resmi açıklama geldi
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye’de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir. Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmî kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir."