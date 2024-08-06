Doğrudan satışa kanun yok

Instagram’daki doğrudan satışlar için kanun olmadığını söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-Ticareit'in bu kapanmadan olumsuz etkilendiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Instagram’ın kapatılması ile birlikte bu ekonomik büyüklüğün yok olmayacağını ve büyük oranda devam edeceğini söyledi.

Çevikoğlu “Ortada bir zarar varsa o da Türk ekonomisinin değil sosyal medya uygulamasının olacaktır. Çünkü burası da reklam geliri pastasından çok önemli bir dilim alıyor” dedi. Türk ekonomisinin çarklarının hızlı döndüğünü belirten Çevikoğlu “Yani oradan oluşan boşluk hemen başka bir yerden kapatılır ve kapatılmaya da başlandı. Bu tür durumlarda millî çıkarlar önemlidir. Mesele vatansa ticaret teferruattır. Bugün ‘daha az kazanacağız’ endişesiyle ülkemizin dik duruşunu eleştirir ya da taviz vermesini istersek yarın ticaret yapacak mecralarımızda yabancı egemenliği ile baş başa kalabiliriz” diye konuştu.

Öte yandan ‘Instagram kapandı, e-Ticaret olumsuz etkilendi’ iddiaları için Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Instagram’dan doğrudan iletişim araçlarıyla yapılan satışlar e-Ticaret kapsamında değil” dedi. Ticaret Bakanı Instagram’daki doğrudan satışlar için kanun olmadığını da sözlerine ekledi.

KORKUTAN BAĞIMLILIK

Sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav “İnstagram’a erişilememesi bu mecraların negatif etkilerini bir kere daha gündeme getirdi. İnternet başından ayrılamama, internete girmeyince kendini boşlukta ve huzursuz hissetme, sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş hissine kapılma ve günlük hayatını devam ettirememe gibi belirtilere sahip olan sosyal medya bağımlılığında Instagram başı çekiyor” dedi.