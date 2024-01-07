Doğu'da kar, Akdeniz'de deniz keyfi! 566 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

7 Ocak 2024 17:34 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:35

Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı sürüyor. Van'da iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar’da ve Muradiye ilçesinde çok sayıda yol ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol açma ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Benzer bir durum yaşayan Hakkari'de ise kapanan yollara ek olarak, hava ulaşımı da sekteye uğradı. Hava muhalefetinden dolayı bugün yapılacak uçak seferleri askıya alındı.

HAKKARİ'DE UÇAK SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ulaşıma açıldı.

RAFTİNG TUTKUNLARI ERZİNCAN'A AKIN ETTİ

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, protokol üyeleri, rafting tutkunları ile vatandaşlar, kar üzerinde botlarla rafting yaptı. kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sporcular ve vatandaşlara doyasıya eğlenme fırsatı sunarken zaman zaman da karda rafting gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Erzincan Valisi Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve bazı kurum müdürleriyle bota binerek karda rafting yaptı. Bazı spor tutkunları ile vatandaşlar da botlarla rafting heyecanı yaşadı.

AĞRI DAĞI’NDA FIRTINA

Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor. Zirvesindeki buzulların üzerine kar yağan Ağrı Dağı, karla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Bölgede etkili olan fırtına ve tipi, dağın zirvesinden 4 bin metresine kadar olan bölümünde yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Bölge genelinde 566 yerleşim yerine ulaşım kesildi.

AKDENİZ’DE HALK OCAK AYINDA DENİZE GİRDİ

Antalya'da Ocak ayının günlerinde başlayan sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent sakinleri ve turistler kış ayında denize girmenin keyfini sürerken, kente tatil için gelen bir gurbetçi soğuk hava dalgasının hakim olduğu Almanya’da mont giyen çocuklarına mayosuyla çekindiği selfie fotoğrafını attı. Antalya’nın muhteşem bir şehir olduğunu belirten gurbetçi, “Çocuklarım Almanya’dan kış fotoğrafı atıyor, bende bu halimin fotoğrafını atıyorum, şaşırıyorlar” dedi.

Turizm kenti Antalya’nın Ocak ayının ilk haftasındaki sıcak hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkarken, güzel havayı fırsat bilen kent sakinleriyle turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yolunu tuttu. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazılarının güneşlendiği bazılarının da denize girdiği görüldü. Sahildeki vatandaşların bazılarının öz çekim yaparken, denizde de kanoya binenler gözlemlendi. Denize girmeyenler ise güneşlenmeyi, piknik yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

7 OCAK HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9.

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı deniz seferleri askıya alındı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemizin önümüzdeki hafta, 07.01.2024 (Pazar) gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor.