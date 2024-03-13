Dolandırıcıların seçim tuzağı! "Sandık değişti" linkiyle tuzağa çekiyorlar

Dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu. Yaklaşan yerel seçimleri kullanan dolandırıcılar, kısa mesaj yoluyla vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor. Mesajda, "Seçim sandığınız değişti. Sandık numaranızı öğrenmek için linke tıklayınız" ifadeleri yazıyor.

Dolandırıcılar yaklaşan yerel seçimleri kullanarak vatandaşların hesaplarını ele geçiriyor.

MESAJLA AĞINA DÜŞÜRÜYORLAR

Vatandaşlar, "Seçim sandığınız değişti. Sandık numaranızı öğrenmek için linke tıklayınız" mesajıyla tuzağa çekiliyor. Seçim sandığının değiştiğini sanan kullanıcı SMS yoluyla gönderilen linki tıklayınca siber korsanların ağına düşmüş oluyor.

BANKA HESAPLARINI BOŞALTIYORLAR

Dolandırıcılar bu noktadan sonra kullanıcıların banka hesaplarına ulaşıp, içini boşaltıyorlar. Konuyla ilgili uzmanlar, SMS ile gönderilen linklerin kesinlikle sorgulama yapılmadan açılmaması gerektiğini belirtti. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında acil şekilde resmi ekiplere şikayette bulunulması gerektiğini söyledi.