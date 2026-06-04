Dorukhan Büyükışık’ın 2018 yılında İzmir’de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan A.K gözaltına alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yıllar sonra yeniden ele alınan dosyada aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü, inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 1 gözaltı daha! O dönem olay yeri inceleme komiseriymiş

1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan şüphelilerden A.K, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 1 gözaltı daha! O dönem olay yeri inceleme komiseriymiş

10 Ekim 2025'te "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile müebbet hapis cezası istemiyle 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti. Yeniden ele alınan dosyada "Kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda 21 şüpheli yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konulmuştu. Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Dorukhan Büyükışık davası sil baştan! 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberle İlgili Daha Fazlası