Dünyaya 'millî yas' ile mesaj veriyoruz

1934'te Yugoslavya Kralı I. Aleksander'in ölümü, 2001'de ikiz kulelere saldırı, 2011'de Japonya'daki tsunami... İşte Cumhuriyetin ilk döneminden bu yana Türkiye'de ilan edilen bazı milli yaslar...

SAMET EKER'İN HABERİ / ANKARA - Cumhuriyetin ilk döneminden bu yana Türkiye, birçok defa millî yas ilan etti. Türkiye’nin önemli liderlerin ölümü, büyük felaketler ve savaşlar dolayısıyla ilan ettiği millî yaslardan bazıları şöyle;

◾ 1934’de Yugoslavya Kralı I. Aleksander, 1936’da İngiltere Kralı V. George, 29 Ocak 1941’de Yunanistan Başbakanı İoannis Metaksas ve 1989’da İran İslam devriminin ruhani lideri Ayetullah Humeyni vefat edince her biri için ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

◾ Millî yas ilan edilen siyasi liderlerin yanında, dinî liderler de yer alıyor. 2 Nisan 2005’te Papa II. Jean Paul hayatını kaybettikten sonra ülkemizde bayraklar yarıya kadar çekildi. 11 Mart 2011’de Japonya’da gerçekleşen deprem sonrası oluşan tsunamide yaklaşık 18 bin kişinin hayatını kaybetmesi üzerine de Türkiye hassasiyetini göstererek millî yas ilan eden ülkeler arasında yeri almıştı.

◾ 11 Eylül 2001’de ABD’deki ticaret merkezleri olan İkiz Kulelere yapılan terör saldırısını kınamak için de 13 Eylül 2001 tarihinde ulusal yas ilan edereke bayrakları yarıya indirmiştik.

İSRAİL SALDIRILARINA HER ZAMAN ‘DUR’ DEDİK

◾ İşgalci İsrail’in Gazze’ye olan saldırıları sırasında 2014 yılında 1.800’ü aşkın Filistinli hayatını kaybedince Türkiye üç günlük millî yas kararı almıştı.

◾ Mısır’da 2017 yılında el-Ravda Camii’ne, cuma namazı sırasında yaklaşık 40 silahlı kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 309 kişi hayatını kaybetmesi üzerine bir günlük yas ilan edilmişti. Son defa da İran’ın başşehri Tahran’da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri Heniyye için bir gün millî yas tuttuk.