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    • 'Dur' ihtarına uymayınca arbede çıktı! Polisin silahını alan torbacı kendini vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Polis, Arnavutköy, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, ara sokakta yakalandı. Şüpheli şahıs kelepçe takılırken arbede çıkardı ve polisin elinden almaya çalıştığı silahla kendini vurdu.

    İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin fiziki takibinde olan ve torbacı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Erdem, aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yapılan 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ara sokağa giren şüpheli, araçtan inerek yaklaşık 500 metre ilerideki başka bir sokağa doğru koşarak kaçmaya başladı.

    KELEPÇE TAKILIRKEN KENDİNİ VURDU

    Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Ahmet Erdem, kaçtığı sokakta yakalandı. Polisin kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştığı şüpheli direnerek polisin silahını almaya çalıştı. Yaşanan arbedede silah ateşlendi, gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli kendini vurdu.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ahmet Erdem, polisin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şüpheli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    'Dur' ihtarına uymayınca arbede çıktı! Polisin silahını alan torbacı kendini vurdu

    VURULDUĞU YER VE ARACI İNCELENDİ

    Olay sonrası sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri de Erdem’in vurulduğu yerde ve aracında uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PolisArnavutköy
    Haberler > Gündem > 'Dur' ihtarına uymayınca arbede çıktı! Polisin silahını alan torbacı kendini vurdu
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