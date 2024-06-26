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Edirne'de ulaşım zammını öğrenciler protesto etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne&#039;de ulaşım zammını öğrenciler protesto etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Belediye'nin öğrenciler için ulaşım ücretini 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa çıkarmasının ardından protestolar başladı. Belediye binası önünde bir araya gelen öğrenciler, şehiriçi toplu ulaşım (ETUS) ücretlerine gelen yüzde 37'lik zamma protestolarla tepki gösterdi.

Edirne Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yaptı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükseldi.

Edirne'de ulaşım zammını öğrenciler protesto etti - 1. Resim

ÖĞRENCİLER İNDİRİM SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Edirne Belediyesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, "ETUS zammı geri çekilsin" yazılı döviz açtı. Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi Öğrencisi Azra Demirarslan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi öğrencilere verdiği yüzde 20 indirim sözünü hatırlattı.

Edirne'de ulaşım zammını öğrenciler protesto etti - 2. Resim

"BİZ BUNA ASLA ALIŞMAYACAĞIZ"

İndirim yapmak yerine yüzde 37 zam yapıldığını aktaran Demirarslan, "Bizim cebimizde paramız yok. Bu yüzde 37 zam böyle kalmayacak sürekli artacak. Bize bunu alıştırmaya çalışıyorlar. Biz buna asla alışmayacağız" dedi. Açıklamanın ardından 'Nitelikli parasız ulaşım', 'Zamları derhal geri çekin' sloganları atan üniversite öğrencileri, topladıkları imzaları belediyeye bıraktı.
Edirne'de ulaşım zammını öğrenciler protesto etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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