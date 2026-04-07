AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, “Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Demokrasinin daha da demokratik olmasını arzu ettiğimiz bir ortamdayız. Herkes kendi düşüncesini hangi konuda olursa olsun masaya getirsin” dedi.

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri toplantısında medya temsilcilerine açıklamalarda bulundu.

1980 Anayasasının askerler tarafından yazıldığını hatırlatan Efkan Âlâ, “İyi işleyen bir devlet mekanizmasının kurulması, bireyin temel hak ve özgürlüklerini her türlü otorite karşısında garanti altına alınması ve geliştirilmesi, toplumun işlerinin düzenli yürümesi için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’nin parti devleti sistemine dönüştüğüne yönelik iddiaların manipülasyona yönelik ezber cümlelerden kaynaklandığını ifade eden Efkan Âlâ, “Hep beraber bu retorikten kurtulmamız lazım. Gelin bir masa etrafında buluşalım, ülkenin temel sorunlarını konuşalım, artık siyasetin alanı genişledi. Bizim olmazsa olmazımız bu ülkeyi siyasilerin yönetmesidir. Demokrasinin daha da demokratik olmasını arzu ettiğimiz bir ortamdayız. Herkes istediğini söyleyebilir. Partiler masada bir araya gelsin. Sonra herkes kendi düşüncesini hangi konuda olursa olsun masaya getirsin. İçeriği tartışmaya başlamadan önce yöntemde de anlaşacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin yönetiminden ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bir hizmetten geri kalmayacağını dile getiren Efkan Âlâ, “Etrafımız âdeta yangın çemberi. Biz istikrar adası olarak yolumuza devam ediyoruz. Liderlerin, uluslararası kurumların, kuruluşlarının bu kadar zayıfladığı bir ortamda Cumhurbaşkanı’mız çok ön plana çıktı. Dünyada nerede sorun varsa konuşan hissiyatını ifade eden liderden birisi” diye konuştu.

Efkan Âlâ, aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP, SKANDAL ÜRETİM MERKEZİ

CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrısını dikkate almadıklarını vurgulayan Efkan Âlâ, “Normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Allah aşkına bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? CHP'nin ortaya koyduğu, Türkiye’nin ‘İşte budur’ dediği bir program proje, bir fikir var mı? Yok. Eskiden sadece yerel yönetimlerde skandalları vardı. Şimdi de ‘ekosistem’ skandal ortaya çıktı. Tamamen skandal üretim merkezi hâline geldiler. Sistematik yolsuzluk, bir düzen kurulmuş” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Âlâ, Terörsüz Türkiye sürecinin öngörülen şekilde devam ettiğini kaydederek “Gitmesi gerektiği hızda gidiyor. Bu tür sorunları çözmenin yöntemi var, onun için de adım adım ilerliyoruz. Herhangi bir tereddüde mahal yok” ifadelerini kullandı.

