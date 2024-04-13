Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 05.23'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi sabaha karşı sallandı. Bölgede, saat 05.23'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.