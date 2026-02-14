Yaz turizminin önemli şehirlerini sel aldı götürdü. Özellikle İzmir’de günlerdir yağan yağmur, şehri felç etti. Muğla ve Aydın’da da durum farksız değil. Antalya adeta suya gömüldü. Birçok yerde ulaşım durdu, denize çamur aktı. Adana, Mersin ile Osmaniye’de de tarım arazileri büyük zarar gördü.

Meteoroloji’nin ‘sarı kodlu’ uyarıda bulunduğu Akdeniz ve Ege bölgesinde fırtına koptu! İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye’de adeta hayat durma noktasına geldi. Dere yatakları taştı, cadde ve sokaklar suya gömüldü, vatandaşlar ölümden döndü.

İşte il il yaşananlar:

İzmir barajları, günlerdir süren yağış sonrası taşma noktasına geldi. Ardından Aliağa sınırlarındaki Çıtak Göleti ve Güzelhisar Barajı’ndan kontrollü su bırakılmaya başladı.

İZMİR: Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bir bölümü çöktü. Yolun Üzümlü Mahallesi’nden sonraki kısmı trafiğe kapatıldı. Karareis Can Boğazı Deresi’nin taşması sonucu Karaburun Küçükbahçe Mahallesi’ndeki 2 evde hasar meydana geldi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi, 3505 Sokak’ta yol çöktü. Bu sebeple iki bina tahliye edildi.

MUĞLA: Tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kahverengiye döndü. Bodrum-Çamlık, Pınarlıbelen-Etrim yolu ile Seydikemer ilçesindeki Alaçat Köprüsü ulaşıma kapatıldı.

AYDIN: Yağış sebebiyle Büyük Menderes Nehri, Koçarlı ile Germencik ilçesi geçişinde taştı. Bölge sakinleri “6 senedir böyle yağış görmedik” dedi. Söke’de ise dağdan gelen suların Asri Mezarlığa girmesi sonucu bazı kabirleri su bastı.

MERSİN: Bozyazı ilçesinde oluşan hortumda bazı çilek ve muz seraları zarar gördü. Erdemli’deki Sorgun Yaylası’nda yükselen sular dere yatağını tamamen kapladı, yer yer bahçelere taştı.

ADANA: Seyhan Nehri’nin önemli kollarından Göksu Çayı’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma kapandı. Kara yolunda kalan bir otomobil, traktör yardımıyla mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Jandarma ekipleri, araçların geçmemesi için yola bariyer çekti.

OSMANİYE: Kadirli’de iki gündür etkisini sürdüren sağanak bazı köylerde evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Köyleri ilçeye bağlayan yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İZMİR HALKI İSYANDA

Konak Alsancak bölgesinde iş yerini su basan esnaf isyan etti. Mustafa Kehlibar “Her yıl aynı manzara. 60 senedir altyapıyı yenilemiyorlar. Bütün kanallar dolmuş durumda. Belediye ekiplerini çağırdık, 5 saat sonra geldiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için suyu da çekemediler” dedi. Evini su basan bir vatandaş da “Balkondan bakarken bir anda sel içeri girdi. Korkuya kapıldım. Televizyonda seyrederdik, üzülürdük ama yaşamak çok farklıymış” ifadelerini kullandı. Menemen ilçesi 9 Eylül Mahallesi’nde ikamet eden Ebru Hergün ise bir aydır aynı problemlerle mücadele ettiklerini belirterek “Evimin içi tamamen lağım suyuyla doldu. Başvurduğumuz yerlerden kimse gelmedi. Bütün eşyalarımız mahvoldu, yetkililerin ilgisizliği bizi yaralıyor” diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE BARAJ ALARMI

Çanakkale Belediyesi, kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nda doluluk oranının yüzde 100’e ulaşması sebebiyle taşkın riski uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “Atatürk Mahallesi’nde Sarıçay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşimler, dere kenarına park edilen araçlar ile Sarıçay’a bağlı tekneler açısından can ve mal güvenliği tehlikesi bulunmakta. Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, bu alanları boşaltın” denildi.

44 GÜNDE BİR YILLIK YAĞIŞ

İzmir ve Antalya’da yıl başından bu yana 44 günde düşen yağış miktarı geçen senenin toplamını geçti. İzmir 2025’te toplam 432, bu yıl 436 kilogram yağış aldı. Antalya’ya ise geçen yıl metrekareye toplam 550 kilogram yağış düşerken, bu orana bir buçuk ayda ulaşıldı.

