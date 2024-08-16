'Ekrem İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak' iddiası! Basın danışmanından açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "Ahmak Davası" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dava dolayısıyla İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak verileceği iddia edildi. İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, ortaya atılan iddiaya açıklık getirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle açılan dava ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Talat Atilla, davaya ilişkin İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak verileceği ve bu kararın adli tatilin ardından duyurulacağını öne sürdü.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI AÇIKLADI

İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabı üzerinden iddialara ilişkin paylaşımda bulundu. Ongun'un açıklaması şu şekilde:

"-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ayrı bilirkişi raporuna rağmen sanki YSK üyelerine hakaret etmiş gibi gösterildi.

"YSK ÜYELERİNDEN 4'Ü DAVAYA KATILMADI"

-YSK üyelerinden 4’ü, İmamoğlu’nun sözlerinin “mağduru” olmadıklarını mahkemeye bildirdi. Diğer üyeler, tebligata rağmen davaya hiç katılmadı.

-Dava süreci başladı, bir süre sonra Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Yerel Mahkeme’nin hakimi değiştirildi.

"KARAR İSTİNAFA GÖNDERİLDİ"

-HSK, mahkeme hakimi ile ilgili “İmamoğlu’na ceza verilmesi için tehdit edildim” iddialarını araştırmadı. Teamüllere aykırı olarak Samsun’a sürülen hakim yerine, yeni hakim atandı.

-Yeni hakim yargılamayı hızlıca bitirdi ve hapis cezası ile siyasi yasak kararı aldı. Acele alınan kararda istenen hapis cezasının süresi yanlışlıkla fazla yazıldı. Hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak düzeltildi. Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

"GERÇEK ÖZETİ BUDUR"

-Dosya İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklerken, İstinaf Mahkemesi heyeti de değiştirildi.

“Ahmak Davası’nın” gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok."