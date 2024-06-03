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Elazığ'da sağlıkta şiddet! Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da sağlıkta şiddet! Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktora saldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da bir aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, talebini reddeden doktora saldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadın aile sağlık merkezine giderek annesi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını dile getirdi.

Bunun üzerine kadın masaya yumruk atarak ilacı yazması için doktora baskı yapmaya başladı. Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi.

Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak bekleyemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya saldırdı. Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin müdahalesi ile saldırgan kadın uzaklaştırıldı.

Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu. Muayene odasından kalabalığın çıkması ve  polisin gelerek olaya müdahale etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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