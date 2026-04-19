Kahramanmaraş’ta 9’u çocuk 10 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Babasının “sandıkta kilitliydi” dediği silahlarla çocuk sürekli oynamış. Öğrenciler, katilin bir anda dururken değişik ses çıkarmaya başlayan tuhaf biri olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş’daki Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dair kan donduran ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sekiz öğrencinin tedavisinin sürdüğü olayda, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin (15) sınıfları taradığı sırada Ayla öğretmen canı pahasına kurşunlara siper olurken, nöbetçi öğretmenin ise uyarısıyla birçok hayatı kurtardığı öğrenildi.

‘YERE YATIN’ ÇIĞLIĞI HAYATLARINI KURTARDI

Olay anını anlatan 6. sınıf öğrencisi H.K. “Silah seslerini önce inşaattan geliyor sandık. Beş on kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip ‘Yere yatın’ diye bağırdı. Saldırgan 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kurşunların önüne geçmiş. Bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup onu etkisiz hâle getirmiş. Merdivenler kan içindeydi. Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Bizim okulda güvenliğin evi vardı kendisi yoktu, okullarda güvenlik olmasını istiyoruz” dedi.

Elinden düşürmemiş, albüm yapmış! Hani silahlar sandıkta kilitliydi?

Saldırı anında okulda bulunan 6. sınıf öğrencisi B.P. (13) de “Olay olduğunda bir üst kattaydım. Çok korktum. Okulumu seviyordum ama şimdi ne olacak bilmiyorum” diye konuştu. Sekizinci sınıf öğrencisi N.S.O. ise saldırganın tuhaf davranışlarına dikkati çekerek “Otururken aniden koşmaya başlayan, değişik sesler çıkaran biriydi. Dikkati çekiyordu ama bunu yapacağı hiç aklımıza gelmemişti” ifadelerini kullandı.

MASUMLARIN SUÇU NEYDİ?

Saldırı sonrası okul önünde toplanan vatandaşlar ise büyük tepki gösterdi. Nazife Daş, saldırganın emniyet mensubu olan ve oğlunu atış talimine götüren babası Uğur Mersinli için “Emniyet mensubu böyle olmaz, insan çocuğunu atışa mı götürür? Bu masumların ne suçu vardı? Artık analar ağlamasın, vicdan istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

CANİNİN FOTOĞRAFLARI KAN DONDURDU

Okul katliamını yapan İsa Aras Mersinli’nin dehşete düşüren yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Emniyet müdürü olan babası ifadesinde “Silahlar sandıkta kilitliydi” demişti. Ancak okulu kana bulayan zanlının bu silahlarla sürekli oynadığı belirlendi. Tabancayla gülümseyerek çektirdiği kareleri de sosyal medyadan arkadaşlarına gönderdiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, dijital materyaller inceleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası