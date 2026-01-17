Eskişehir Emniyet Teşkilatı’nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Teşkilatı’nın deneyimli isimlerinden, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Terzi’nin vefat haberi, görev yaptığı emniyet camiasında ve gönülden bağlı olduğu Eskişehirspor çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.

ESKİŞEHİRSPOR SEVGİSİ İLE DE TANINIYOTDU

Meslek hayatı boyunca birçok önemli görev üstlenen Terzi, sadece emniyet teşkilatındaki çalışmalarıyla değil, Eskişehirspor’a olan bağlılığı ve desteğiyle de tanınıyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum Fatih Terzi’nin cenaze programı da belli oldu. Terzi’nin naaşı, 18 Ocak Pazar günü (yarın) Asri Mezarlık’ta bulunan 100. Yıl Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık içindeki aile kabristanında toprağa verilecek.

Eskişehirspor camiası ile Emniyet Teşkilatı mensupları yayımladıkları taziye mesajlarında, Fatih Terzi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

