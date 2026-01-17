Emniyet Müdürü Fatih Terzi'den acı haber
Eskişehir Emniyet Teşkilatı’nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi hayatını kaybetti.
- 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi vefat etti.
- Emniyet teşkilatındaki görevinin yanı sıra Eskişehirspor'a olan bağlılığıyla da tanınıyordu.
- Vefatı, görev yaptığı camia ve Eskişehirspor çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.
- Cenazesi, 18 Ocak Pazar günü Asri Mezarlık 100. Yıl Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Eskişehir Emniyet Teşkilatı’nın deneyimli isimlerinden, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Terzi’nin vefat haberi, görev yaptığı emniyet camiasında ve gönülden bağlı olduğu Eskişehirspor çevrelerinde derin üzüntüye neden oldu.
ESKİŞEHİRSPOR SEVGİSİ İLE DE TANINIYOTDU
Meslek hayatı boyunca birçok önemli görev üstlenen Terzi, sadece emniyet teşkilatındaki çalışmalarıyla değil, Eskişehirspor’a olan bağlılığı ve desteğiyle de tanınıyordu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Merhum Fatih Terzi’nin cenaze programı da belli oldu. Terzi’nin naaşı, 18 Ocak Pazar günü (yarın) Asri Mezarlık’ta bulunan 100. Yıl Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık içindeki aile kabristanında toprağa verilecek.
Eskişehirspor camiası ile Emniyet Teşkilatı mensupları yayımladıkları taziye mesajlarında, Fatih Terzi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.