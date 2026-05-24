Hatay’da sağanak sonrası aracıyla nehre düşen ve cansız bedeni 3 gün sonra bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa, gözyaşları içinde defnedildi. Paşa’nın tabutuna sarılan acılı annesinin “Polis olacaktın, arkadaşların burada sen nereye gidiyorsun?” feryadı yürekleri sızlattı.

Hatay’da meydana gelen sel felaketinde nehre düşen araçta kaybolan ve 3 gün sonra köprü yakınında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa, Mağaracık Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

En acı anne feryadı, oğluna döktüğü gözyaşları yürek dağladı: Arkadaşların burada, sen niye gittin?

"POLİS OLACAKTIN, NEREYE GİDİYORSUN?"

Musa Paşa’nın acılı annesi Yenal Paşa, evladının tabutuna sarılarak feryat etti. Acılı anne “Polis olacaktın, yarın sınav geliyordu. Nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlarının hepsi burada, sen niye bırakıp gittin?" diyerek ağladı.

NE OLMUŞTU?

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da etkili olan sağanak sonrasında Karaçay Nehri yağış sonrası taşmış, yollar çökmüştü.

YOL ÇÖKTÜ, ARAÇ NEHRE DÜŞTÜ

Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kaybolmuştu. Arama çalışmalarının üçüncü gününde 20 yaşındaki Musa Paşa’nın cansız bedeni Karaçay köprünün 2 kilometre ötesinde, Deniz Hoşgel'in cesedi de Mağaracık Mahallesi yakınlarında bulunmuştu. Kentte sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.

