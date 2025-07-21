En yaşlı Kıbrıs gazisi 'Reşat Baba': Vatan sevgisi ailede başlar

Barış Harekâtı’nda etkin rol alan 91 yaşındaki Reşat Çolak, müze hâline getirdiği evini gazetemize açtı. Gazi Çolak “Gençler vatanlarını sevsin. Vatan sevgisi aileden gelir. Aileler, çocuklarına vatan bilincini aşılamalı” tavsiyesinde bulundu.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs adasına barış ve huzuru getirmek amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 51 yıl geçti. Harekâtta etkin rol alan, Türkiye’deki en yaşlı Kıbrıs gazisi olan 91 yaşındaki Reşat Çolak, müze hâline getirdiği evinin kapılarını gazetemize açtı.

Evinin her köşesinde, 75 yıldır biriktirdiği materyalleri sergileyen Gazi Reşat Çolak, ‘Reşat Baba’ olarak da biliniyor.

"EN KÖTÜ BARIŞ BİLE SAVAŞTAN İYİDİR"

“Eğer bu harekât olmasaydı Kıbrıs’ta bir tane canlı Türk kalmayacaktı” diyen Çolak “Bir hayat kurtarmak, vatanı kurtarmaktır. Gençler vatanlarını sevsinler. Gazilere saygı göstersinler. İnşallah olmaz ama onlara da bir gün görev düşebilir. En kötü barış bile savaştan çok çok iyidir. Vatan sevgisi aileden gelen bir şey. Ailelerin çocuklarına vatanını sevmelerini, öğretmeleri lazım. Şu anda bana bir görev verseler, 51 sene önce yaptığım görevi yine yaparım. Askerin görevi vatanı için savaşmaktır. Bana da bu 40 yıllık hava kuvvetleri hayatımda nasip oldu. Memleketime olan borcumu, yerine getirmiş oldum” diyor.