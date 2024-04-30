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Erdoğan ve Bahçeli seçim sonrası ilk defa buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan ve Bahçeli seçim sonrası ilk defa buluştu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek yeni anayasa çalışmaları ile gündemdeki konuları görüştü.

EMRAH ÖZCAN ANKARA -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 3,5 ay aranın ardından dün bir araya geldi. 31 Mart seçimleri sonrasında ilk kez buluşan iki lider Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı.

Edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündem maddesi yerel seçim sonuçları oldu. Cumhur İttifakı’nın yerel seçim performansını değerlendiren liderler, 31 Mart’ı sadece oy oranlarıyla değil, siyasi sonuçlarıyla da ele aldı. Görüşmede iç ve dış politikadaki sıcak başlıklar ile ekonomik gelişmeler de değerlendirildi. Sivil anayasa için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM’de bugün tura çıkmasının öncesinde iki lider yeni anayasa konusunu masaya yatırdı.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ertelenen ABD ziyareti, İsrail’in Gazze katliamı, muhtemel Irak harekâtı ve terörle mücadelenin de gündeme geldiği öğrenildi.

Ziyaret sonrasında MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı. Erdoğan’ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, “İyiyim” dedi.
İki lider, en son 11 Ocak’ta  Beştepe’de buluşmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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