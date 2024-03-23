Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da gerçekleştirilen kanlı terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e taziye mesajını iletti..

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna dün gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kamuflajlı saldırganlar tarafından rastgele açılan ateşte 93 kişi öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Türkiye, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınayan ilk ülkelerden olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e derin üzüntü ve taziye dileklerini iletti.

Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.